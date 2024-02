Juve, si avvicina il rientro di De Sciglio: i tempi di recupero

De Sciglio è da sempre un pupillo di Massimiliano Allegri, uno di quei giocatori di cui non ha mai fatto a meno. Il terzino italiano è ai box per infortunio dallo scorso 3 maggio , giorno in cui ha subito una torsione innaturale del ginocchio a seguito di uno scontro di gioco con Banda.

Ora il suo rientro in campo si avvicina e per i bianconeri non può che essere una buona notizia. De Sciglio sarà un'opzione in più per entrambe le fasce, utile a far rifiatare i titolari nel momento del bisogno.