Juve, uno spiraglio di luce nell’emergenza infortuni

Nel corso degli ultimi mesi l'infermeria bianconera si è costante riempita, mettendo in difficoltà il mister. Ora alcuni stanno recuperando.

redazionejuvenews

La Juventus quest'anno è stata martoriata dagli infortuni. Nel corso delle settimane l'infermeria si è riempita sempre di più e la rosa invece si è ridotta ai minimi termini. Motivo per il quale Massimiliano Allegri si è visto costretto ad aggregare alcuni ragazzi della formazione Under 23. La tegola più dolorosa è stata ovviamente l'infortunio di Federico Chiesa. La sua rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, nel match contro la Roma, è stato un brutto colpo. Poi è stato il turno anche di Kaio Jorge: il giovane brasiliano ha subito la rottura del tendine rotuleo. Anche McKennie ha chiuso anzitempo la stagione per una frattura al metatarso.

Gli altri indisponibili però si possono recuperare e qualcuno sta finalmente tornando. Domani sera, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, saranno si nuovo convocati Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Due elementi fondamentali della squadra. Il capitano mancava da oltre un mese, il numero 10 dal derby di ritorno. Con ogni probabilità partiranno dalla panchina, non avendo i 90 minuti, ma ora il tecnico bianconero potrà contare su due pezzi da novanta come loro in uno degli incontri più importanti dell'anno.

A questo punto gli altri infortunati rimangono solo Leonardo Bonucci e Denis Zakaria. Un grande passo in avanti visto che una settimana fa la Juventus si presentava con 10 assenti contro lo Spezia. Con il rientro di Chiellini e quello imminente del numero 19, previsto per la partita contro la Salernitana, il mister potrà tornare a fare qualche rotazione in difesa. Da diverse partite infatti la scelta della coppi centrale era stata obbligata, con i soli de Ligt e Rugani. E anzi, quando anche l'ex Empoli era stato infortunato, aveva dovuto adattare altri giocatori fuori ruolo, come ad esempio Danilo. E nonostante tutto sono arrivati i tanti risultati positivi consecutivi. Una prova di forza in vista di questo rush finale.