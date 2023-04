Juve, il club valuta il ricorso dopo le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno d'andata delle semifinali di Coppa Italia sono una stangata in casa Juve . Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado , protagonista dello scontro nel finale con Handanovic. E Tribuna Sud bianconera chiusa per la prossima gara di campionato all'Allianz Stadium (il 23 aprile contro il Napoli ), oltre ad un' ammenda di € 4.000 alla società per il lancio di oggetti da parte dei sostenitori bianconeri.

Dalle parti della Continassa starebbero pensando di fare ricorso per la sentenza inflitta dal Giudice Sportivo. Il club ha deciso di richiedere gli atti per valutare il ricorso sia per la chiusura della curva che per le giornate di squalifica di Cuadrado. In ogni caso per il colombiano la Coppa Italia è già finita, dato il turno di squalifica da scontare per l'ammonizione da diffidato e l'altro per l'espulsione per il gesto nei confronti del portiere nerazzurro. Quello che potrà fare il club è richiedere la diminuzione di un turno di squalifica per il calciatore.