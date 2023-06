Juve, il riassunto della giornata: dalle Women al match con l’Udinese

La Juventusoggi scenderà in campo per l'ultima giornata del campionato 22-23, nella gara contro l'Udinese. I bianconeri hanno diramato ieri la lista dei convocati per il match con i friulani: "Juventus pronta a chiudere la stagione. I bianconeri sono attesi dall'ultimo match di campionato, in casa dell'Udinese. Fischio d'inizio domenica 4 giugno 2023 alle ore 21:00. La Juve arriva dalla sconfitta casalinga contro il Milan (0-1 rete di Giroud), mentre l'Udinese dal ko esterno contro la Salernitata (3-2 per i campani). Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida. I CONVOCATI 1 Szczęsny 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kostić 18 Kean 19 Bonucci 20 Miretti 22 Di María 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 32 Paredes 36 Perin 42 Barbieri 43 Iling-Junior 51 Riccio 55 Sersanti".