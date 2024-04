Juve il riassunto del giorno: parlano Vlahovic e Di Livio

Per la Juvesono giorni di attesa, in vista della partita con la Fiorentina. Ecco le parole di Vlahovic, ex della sfida: "Il mio trasferimento a Torino è stato un grande cambiamento per me ma dal primo giorno a Torino mi sono sentito come a casa. Per me e per ognuno di noi il calcio è tutto. Siamo sempre concentrati sul calcio, è l'unica cosa che ho in mente. Il museo della Juventus è colmo di storia, qui puoi vedere trofei, maglie dei giocatori che hanno più di 300 presenze, leggende. È emozionante venire qui e vedere la storia del club. Mi sento orgoglioso di essere parte di questa squadra e voglio dare il meglio. Il mio primo giorno alla Juventus, quando son diventato della Juve, è stato uno dei momenti migliori della mia vita. Vedere tutti i tifosi, chi lavora, i miei compagni, la conferenza stampa di presentazione. Il mio esordio allo Stadium con il primo gol, non ricordo la data esatta ma era contro il Verona". Anche Di Livio ha detto la sua: "Si sta andando verso la fine dell'era Allegri che forse farà bene anche a molti giocatori. Nuovi stimoli e nuovi allenamenti. La rosa della Juventus è una buona rosa ma nemmeno da fare sette punti in nove partite e un girone di ritorno da retrocessione. I giocatori dovrebbero prendersi un po' più di responsabilità sennò ce la prendiamo solo con Allegri e così è facile".