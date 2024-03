Juve, il riassunto del giorno: parlano Vlahovic e Capello

Per la Juvesono giorni di attesa, in vista della prossima gara dopo la sosta. Ecco le parole di Capello: "Tridente sì o tridente no? Il problema della Juventus non è quello, bensì la poca qualità della rosa. Allegri fino al derby d’Italia ha fatto i miracoli mantenendo la Juventus in scia all’Inter. Tra le due squadre non c’è paragone a livello di qualità. E anche il Milan, adesso secondo in classifica, ha una rosa più competitiva rispetto a quella bianconera. La differenza tra la Juventus che teneva testa all’Inter e questa che ha una media-punti da retrocessione, sono i gol presi. Non è che più attaccanti schieri e più gol realizzi. Serviranno almeno quattro colpi, ma di primo livello. Andranno concordati tra tecnico e società. L’allenatore deve avere voce in capitolo sugli acquisti. Koopmeiners è un bel giocatore, ma va testato con una maglia pesante come quella della Juventus. Ai bianconeri, però, di centrocampisti di livello ne serviranno almeno due. Poi un terzino e un attaccante o un’ala che salti l’uomo e crei superiorità numerica". Anche Vlahovicha parlato dopo la scomparsa del dirigente Joe Barone: "Joe ci ha lasciati troppo presto ma quello che ha fatto vivrà per sempre. Grazie di tutto. Un pensiero alla famiglia e al popolo viola".