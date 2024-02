Juve, il riassunto del giorno: parlano Szczesny e Brambilla

Per la Juve è l'anti-vigilia dell'attesissimo big match con l'Inter. Anche di questo ha parlato Szczesny : "L’Inter è forte, è molto forte, ma non mi sento di dire che abbiano qualcosa in più rispetto a noi. Sono una squadra molto matura perché facendo tanti gol riesce comunque a non subire tanto. È da tutto l’anno che stanno facendo molto molto bene, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto molto importante.

Anche Brambilla ha detto la sua: "Quella contro la SPAL non possiamo definirla la partita della svolta, perchè non esistono partite così. Sicuramente il successo che è arrivato è il risultato dell’impegno costante dimostrato dai ragazzi da inizio stagione. Il nostro percorso non è stato semplice, ma i giocatori hanno avuto la giusta pazienza e ora stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto. Detto ciò, il campionato è ancora lunghissimo e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Chiaramente siamo in fiducia, i ragazzi hanno acquisito la giusta consapevolezza, ma il difficile deve ancora venire".