Juve, il riassunto del giorno: parlano Altobelli e Serena

Dalle parole di Altobelli sul caso Lukaku alle dichiarazioni di Serena sul futuro di Vlahovic: tutte le notizie sulla Juve.

La Juventus, in attesa della tournèe, è al centro dell'attenzione. Dei bianconeri ha parlato Altobelli: "Cuadrado ha sempre fatto la sua parte. Può ricoprire il ruolo di terzino basso o di ala alta. È un giocatore che salta l’uomo, dà l’anima quando gioca, forse si deve controllare di più quando è sul campo. Ma a parte la provenienza, che ripeto, non si deve più guardare, non ci sono motivi per criticare il suo arrivo. Loro sono quelli che magari esprimono i giudizi più velocemente. E al primo impatto non apprezzano forse un trasferimento di un calciatore che va dalla Juve all’Inter, o viceversa. Uno però poi ci pensa, guarda il tipo di giocatore, se la sua squadra ne ha bisogno, se quel ragazzo è uno che può rendere. La provenienza magari può essere difficile da accettare, ma lo si deve fare.

Cuadrado era in scadenza. Se la Juventus ha deciso di non prolungargli il contratto, cosa avrebbe dovuto fare il calciatore? Se i bianconeri non lo vogliono, mica ce la si può prendere con lui. Cuadrado, a seconda delle richieste ricevute, avrebbe potuto scegliere la destinazione migliore. E migliore dell’Inter, almeno per quanto riguarda l’Italia, non poteva essercene. Lukaku invece è un’altra faccenda. Credo che lui abbia sbagliato tanti passaggi. Ecco quindi che non andrà più all’Inter, ma ora sono i tifosi che non lo vogliono più, su questo è servito, ha ricompattato l’ambiente. Uno ha il diritto di fare tutte le scelte che vuole".

Anche Serenaha detto la sua: "La Serie A in generale ormai ha disponibilità economiche limitate e purtroppo è normale ragionare così. Anche se per me, per una società che deve ricostruire come la Juventus, sarebbe importante tenere uno come Vlahovic, che secondo me non è riuscito a dare quello che poteva per vari motivi. Su tutti la pubalgia, poi l’impatto con un grande club. Ho fatto anche io il centravanti alla Juve e le sollecitazioni e le critiche che arrivano sono diverse. Serve grande tempra e forse Vlahovic alle prime critiche non ha reagito nel verso giusto. Però credo che abbia grandissime potenzialità e che potrebbe esprimerle in bianconero".