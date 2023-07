Juve, il riassunto del giorno: parlano Ronaldo e Giuntoli

La Juventus, in attesa dei prossimi colpi di mercato, ha presentato il ds Giuntoli. Ecco le sue parole: "Sono molto contento, ho avuto un'accoglienza straordinaria da parte di tutti. Ho trovato grande qualità ovunque, in tutti gli ambiti, con tutti che si sono messi subito a disposizione e sono molto contento di questo. Da fuori non ho avuto nessuna percezione, ma conta quello che faremo da qui in avanti: tornare ad essere competitivi e sostenibili. Dobbiamo dare un occhio ai conti ed alla storia della Juventus per tornare ad essere competitivi. La mia storia parla chiaro, sono tanti anni che faccio il direttore ma la mia prerogativa è fare tanto con quello che ho. Ho trovato un ambiente straordinario con grande disponibilità e competenze. Io sono appena arrivato, il club si è mosso prima del mio arrivo in maniera straordinaria: il club ha confermato Rabiot e preso Weah, oltre ad aver riscattato Milik. Una parte del mercato è stata fatta, ora dobbiamo razionalizzare la rosa perchè abbiamo tanti calciatori.