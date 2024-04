Juve, il riassunto del giorno: parlano Marocchino e Ravanelli

Per la Juve è il giorno dopo la vittoria contro la Lazio. Ha detto la sua Marocchino: "Penso che la Juve abbia il 70% di possibilità di passare il turno. Come morale questo 2-0 vale tantissimo, ed è importante che abbiano segnato i due attaccanti, che non sono assortiti benissimo ma questi due gol fanno bene alla loro salute e a quella della Juve. Allegri? In questi 2-3 anni non ha mai avuto tranquillità e una rosa di livello. Vincere la Coppa Italia sarebbe già un buon risultato per la Juve". Anche Ravanelli ha parlato del match: "Una partita non può guarire la Juve. Primi 10 minuti sono stati giocati bene: dopo il rigore annullato è subentrata la paura. Nel secondo tempo, invece, la squadra è stata brava nel palleggio, nelle linee di passaggio. Se hai la testa sgombra le cose riescono: per questo e giocare in certe squadre devi avere la personalità. Se non migliori non sei da Juve. Oggi ci sono 7-8 giocatori che meritano questa squadra, non di più. Se non confermassero Allegri dovrebbero trovare un allenatore pronto a ricostruire. Vorrei vedere una squadra col fuoco dentro, con la cultura del lavoro".