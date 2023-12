Juve, il riassunto del giorno: parlano Pirlo e Cannavaro

Per la Juve sono giorni di attesa in vista della partita con il Napoli . Proprio di questo ha parlato Cannavaro : "Juve-Napoli è sempre una partita particolare. In questi ultimi anni i bianconeri sono stati sconfitti più volte, quindi vorranno rifarsi. Rischia di più il Napoli perchè ha perso quelle certezze che avevano fatto la differenza lo scorso anno: il gioco e la qualità che riuscivano ad esprimere hanno portato allo scudetto, ma ora si sono smarrite".

Anche Pirloha detto la sua: "Questa è stata una rivincita per me. Avevo una grande voglia di dimostrare a tutti che ero ancora un giocatore forte e in grado di giocare ancora ad alto livello e con la Juve ho vinto 4 campionati e siamo arrivati in una finale di Champions.