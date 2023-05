Juve, il riassunto della giornata: da Perin allo stop di Pogba

Dall'ennesimo infortunio di Pogba alle parole di Perin e Barzagli: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

redazionejuvenews

Per la Juventusè un periodo molto importante. I bianconeri sono impegnati su diversi fronti, e la stagione volge al termine, motivo per cui si giocano le partite più importanti. Per la Vecchia Signora oggi è arrivato il responso dello stop di Pogba, che potrebbe aver terminato anzitempo la sua, complicata, annata. Ecco la nota della Juve: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo".

Inoltre, nel pomeriggio, su Twitch, hanno rilasciato delle dichiarazioni i tre portieri di Madama. Ecco un estratto della parole di Perin: "Perché ho scelto la Juve? Già l’ho detto tante volte. Può sembrare una scelta di comodo ma è una scelta ambiziosa. Indossare questa maglia ha un peso differente, la pressione che ti mette vale il doppio. L’anno scorso per il rinnovo ha pesato il fatto che difendere questi colori e indossare questa maglia asseconda il mio volere e i miei stimoli. Ho preferito giocare magari 18 partite in una squadra come la Juve che punta sempre a vincere, anche per continuare a crescere e competere per vincere. Poi ci sono anni in cui accade, altri in cui ci sono altri obiettivi. Indossare la maglia della squadra più gloriosa d’Italia ti fa capire il perchè, non servono altre spiegazioni".

Anche Andrea Barzagli, ex calciatore dei bianconeri, ha raccontato la sua esperienza a Torino: "Io la Juve la conosco e conosco il suo allenatore: è un club ha sempre pensato a vincere, prima che a fare calcio champagne. I risultati, in una stagione non semplice, stanno arrivando e ora, proprio ora, ci sono le partite decisive, perché qui, ogni anno, si parte per alzare un trofeo. Fra poco si tireranno le somme, ma questa squadra, la caratura, ce l’ha eccome. Vedo una Juve che attraversa un percorso di rinascita e ricostruzione, dopo nove anni di vittorie non scontate, ed è qualcosa che voglio dire chiaramente anche io, come spesso ricorda il Mister".