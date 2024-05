Juve, il riassunto del giorno: parlano Perin e Zazzaroni

Per la Juvesono giorni di attesa in vista della prossima partita contro la Roma. Ecco le parole di Perin: "Offerta da 30 milioni dall'Arabia? Non è una cosa a cui io abbia mai pensato, ti dico la verità. 30 milioni a stagione di ingaggio? Fortunatamente non sono solo i soldi a contare". Anche Zazzaroniha detto la sua: "Quando parliamo di calcio mai dire mai, ma credo che Conte non tornerà in bianconero. Non vedo grandi speranze per lui. Su Allegri, ad oggi va via, la sua esperienza bis quindi terminerà il 30 giugno. Thiago Motta. L'attuale tecnico del Bologna vorrà capire il progetto della Juve, per lui è un fattore fondamentale. Va considerato che la squadra il prossimo anno sarà impegnata su tutti i fronti, quindi giocherà tante partite".