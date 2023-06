Juve, il riassunto di oggi: dal ricorso dell’ex presidente alle manovre…

Sul fronte mercato ancora qualche giorno di attesa per la decisione di Adrien Rabiot , dopo che la Juve ha presentato l'offerta di rinnovo: deadline fissata per fine mese. Dalla Spagna intanto sono convinti del fatto che il centrocampista sarebbe stato offerto al Barcellona di Xavi (Gerard Moreno su Twitter : "Adrien Rabiot è stato offerto al Barça nelle ultime settimane. Il francese chiude il contratto con la Juventus, che in extremis sta provando a rinnovarlo , ma il giocatore è stato messo sul tavolo del Barça").

Dopo l'ok da parte di Milik la Vecchia Signora spera anche nella conferma del francese per ripartire. Restando sul centrocampo, la Lazio chiede 40 milioni di euro per Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo dei bianconeri in caso di addio di Rabiot, insieme a Davide Frattesi (entrambi piacciono anche all'Inter). Per quanto riguarda invece la difesa la Juve ha messo nel mirino sia Parisi che Fazzini, entrambi dell'Empoli.