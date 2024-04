Juve, il riassunto del giorno: parlano Tacconi e Montero

Per la Juvesono giorni di attesa, dopo la gara contro il Milan. Ha detto la sua sul match Tacconi: "Mi annoia. Al pomeriggio mi viene la voglia di vedere le sue partite poi alla sera però tra il primo ed il secondo tempo prendo sonno. Questa Juve deve avere più personalità, i suoi giocatori devono avere più personalità. Una volta giocavamo noi, l’allenatore non contava niente. Szczesny mi piace, è buono. Non dà grandi preoccupazioni. Se lo tenessero caro. Il calcio di oggi? Non mi piace. Noi, quelli della mia epoca, siamo stati i veri ambasciatori. I calciatori attuali devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. E poi troppa tecnologia…". Anche Montero ha parlato dei bianconeri: "Il prossimo anno speriamo di giocare la Youth League, e di rivivere le esperienze dello scorso anno: vedono la Prima Squadra, viaggiano con loro, è qualcosa di grande, che ci permette di confrontarci anche con le grandi squadre in Europa: per loro potrebbe essere davvero un’esperienza bellissima, e speriamo che, se parteciperemo, se la godano fino in fondo. Io sono felice ogni volta che entro qua. Sono felice di essere alla Juve, e di essere tornato dopo 17 anni, amo questi colori e amo Torino, in questo posto si respira calcio e abbiamo la possibilità di veder crescere questi ragazzi come se fossero nostri figli. Siamo una famiglia e questa è la nostra casa".