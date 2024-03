Juve, il riassunto del giorno: parlano Montero e Allegri

Per la Juveè giorno di vigilia, in vista del match con il Genoa. Ecco le parole di Allegriin conferenza: "Noi dobbiamo pensare a noi e a vincere domani senza guardare avanti o dietro. Dobbiamo riprendere il cammino per arrivare al meglio alla fine. Tutti vorremmo sempre vincere, vista la prestazione ed il momento che attraversiamo, un punto come quello di settimana scorsa è un buon punto".