Juve, il riassunto del giorno: parlano Montemurro e Weah

Dalle parole di Montemurro sull'eliminazione in UWC alle dichiarazioni di Weah sul trasferimento: tutte le notizie sulla Juve.

In attesa della sosta per la squadra maschile, la JuventusWomen ha già subito la prima sconfitta pesante della stagione. A parlarne è stato il tecnico Montemurro: "Dobbiamo subito ripartire, purtroppo non c’è niente da fare. Abbiamo pagato degli errori forse dell’anno scorso. È finita e mi dispiace per le ragazze. Abbiamo una Serie A, una Supercoppa e una Coppa Italia da vincere. Il calcio certe volte è crudele. Devo rivedere la partita, nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene.

Poi siamo calati, ho cercato di cambiare il modulo per rinfrescare. Poi i rigori sono una lotteria. Quando comandi la partita e hai la palla a centrocampo, sei messo bene e poi capita di prendere una ripartenza così veloce…. Io non sono un allenatore che vuole aspettare le squadre per ripartire. Bravo l’Eintracht che ha tre giocatrici davanti forti e veloci".

Anche Weah ha detto la sua: "E' stata ancora una fase di apprendimento per me. Penso che la Juve fosse più una squadra difensiva l’anno scorso e sicuramente mi hanno portato a giocare più in un ruolo offensivo, uscendo dietro, che è qualcosa che amo fare, correre dietro la difesa, semplicemente applicare pressione. McKennie? Capisco come gioca. capisce come gioco. Quindi la nostra chimica è davvero buona. Ora che siamo nella stessa squadra, allenarsi ogni giorno renderà tutto ancora migliore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.