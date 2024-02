Juve, il riassunto del giorno: parlano Montemurro e Alcaraz

Anche Montemurroha parlato delle Women, in vista della gara di domani: "Il Como Women cercherà a tutti i costi di portare a casa punti per provare a raggiungere il quinto posto in classifica, di conseguenza mi aspetto una gara non semplice. Sicuramente le nostre avversarie cercheranno di non offrirci troppi spazi quando difenderanno e proveranno a punirci in ripartenza. Dal canto nostro, penso che non dovremo focalizzarci sulle strategie delle nostre avversarie. È importante in queste ultime partite di regular season pensare al nostro gioco, indipendentemente dall'avversaria che incontreremo. Sarà importante perché ci permetterà di acquisire più fiducia in vista del prosieguo della stagione".