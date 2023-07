Juve, il riassunto della giornata: parlano Milik e Petrachi

La Juventus, in attesa degli altri colpi di mercato, si prepara alla tournée estiva. Ecco le parole di Milik sulle amichevoli: "Negli Usa c'è una situazione diversa. Cinque-sei anni fa ero in New York, andavo in un parco e c'era il campo da basket con le persone che giocavano a quello. Poi sono tornato in America e le persone giocavano a calcio. Sto iniziando a vedere il cambiamento, molte persone sono interessate al calcio. Questo ci rende orgogliosi e proviamo a rendere questo sport ancora più grande qui. No non sto pensando tanto ai Mondiali negli USA, ci sono ancora tante partite e tanti anni davanti. Ogni evento è importante, quello è il più grande, ma non voglio guardo così in avanti. Vedremo se saremo in grado di qualificarci per il Mondiale. Pulisic al Milan? Tanti ragazzi lo supporteranno dagli Usa. Oggi è arrivato al Milan. Il Milan lo affronteremo negli Usa e sarà un buon momento per prepararci.