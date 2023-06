Juve, il riassunto del giorno: i messaggi dei calciatori per la fine dell’anno

La stagione 2022-23 è ufficialmente terminata per la Juventus . I bianconeri hanno concluso la loro, deludente, annata con una vittoria di misura sull'Udinese targata Federico Chiesa . Tanti calciatori hanno rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione appena conclusa. Ecco le parole d'addio di Paredes : "È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili. Volevo solo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto durante tutto l'anno, ma soprattutto ognuno di i miei compagni. li porterò sempre con me. #finoallafine".

Anche Pogba ha detto la sua: "Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte. Torneremo più forti la prossima stagione, grazie ancora a tutti. Fino alla fine". Lo stesso Bonucci, capitano, ha parlato all'ANSA: "Vialli? Di Gianluca ricordo la sua grandezza nei piccoli gesti. Il suo primo pensiero era quello di regalare un attimo di gioia ai ragazzi che oggi sono qui con noi. Ci teneva a far capire che quel che stava passando poteva essere cancellato con un semplice gesto. Non basta il campo di calcio per capire la grandezza di Gianluca nel donarsi e nel dare prima di ricevere. Al di là delle gesta da sportivo, lo ricorderemo come un grande uomo. Dietro al suo sorriso, c'era un uomo di grandi valori, un esempio e un trascinatore ".