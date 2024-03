Juve, il riassunto del giorno: parlano Mauro e Tacchinardi

Per la Juve è il giorno dopo la sconfitta a Napoli. Mauro , ex bianconero, ha detto la sua: "Allegri ha fatto un buonissimo lavoro, soprattutto considerando il periodo che ha vissuto la Juve e le difficoltà che non avevano nulla a che fare con il campo.

Anche Tacchinardiha parlato di Madama: "Non meritava di perdere contro un Napoli tornato in palla, con davanti un giocatore straordinario come Osimhen. In questo momento sarà determinante il lavoro di Giuntoli, per cosa fare della Juve in merito alla guida tecnica e non solo. Allegri sono due anni che ha fatto qualcosa di clamoroso ma fa sempre lo stesso lavoro. Basta guardare a De Rossi, che con coraggio sta facendo giocare la Roma".