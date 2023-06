Juve, il riassunto del giorno: parlano Mancini e Giovinco

La Juve, in attesa delle prossime operazioni di mercato, è impegnata nell'osservare i propri calciatori con le rispettive nazionali. Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha detto la sua su Bonucci: "È vero che ci sono giocatori impiegati con la difesa a tre ma con me hanno sempre giocato a quattro, quindi non hanno problemi a farlo. Retegui giocherà sicuro domani e anche qualcun altro cambierò. Futuro? Meno male che il Napoli ha preso l'allenatore. Il nuovo percorso è già iniziato perché essere arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo di giovani non è facile. Poi ci sono state le competizioni Under 20 e Under 21 e abbiamo dovuto lasciare qualche ragazzo alle selezioni minori. Questa fase di qualificazione è stata giocata con ragazzi che molti di voi nemmeno conoscevano il nome, ma i ragazzi si sono qualificati. Bonucci ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore"