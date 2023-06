Juve, il riassunto del giorno: parlano Lichtsteiner e Rocchi

In attesa dei colpi di calciomercato, la Juventus è concentrata sulla discussioni post-stagione. A parlare è stato Stephan Lichtsteiner , ex terzino bianconero. Ecco le sue parole: "Conte e Allegri? Sono diversi. Conte riesce a costruire una squadra, Max è quello che gestisce. Sono entrambi fenomeni e hanno vinto tantissimo. Sono diversi, ma non ti posso dire qual è stato il migliore per me. Per crescere, nel mio cambiamento, avere Antonio davanti, mi ha fatto crescere tantissimo al mio arrivo. L'arrivo di Conte è stato molto importante. Uno che ci ha spiegato cosa significa essere giocatore della Juve, è stato un fenomeno e ha vinto tutto da giocatore. Con il nuovo stadio e con Antonio siamo ripartiti bene. Il messaggio più forte è quello che ci ha dato sul campo e negli allenamenti, ci ha preparato tantissimo per essere giocatori della Juve. Per i nuovi arrivati che hanno capito subito cosa significava giocare per la Juve. Giocando sulla fascia ce l'avevo vicino, ci ha dato una grossa mano, un input per far meglio e portare il risultato a casa.

I numeri sono importanti, soprattutto in una società come la Juve. Molto difficile da valutare quello che è successo. Non è stato facile per i giocatori e per lo staff con il continuo dare e ritirare i punti. Per una squadra è sempre difficile perché non sai dove ti trovi in classifica. La stagione non è stata bruttissima, considerando anche la semifinale di Europa League. Quando sei sul campo pensi soltanto a far bene e a portare il risultato a casa. Ma non è facile se non sai in che posizione ti trovi e per quale obiettivo giochi; influisce sicuramente un po'. La Juve ha tantissimi campioni, non c'è necessità di spiegare quanto sia stato difficile l'anno. I giocatori hanno voglia di vincere, non bisogna parlare più di tanto. Sicuramente c'è da lavorare sul campo per essere preparati per la nuova stagione".