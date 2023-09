Juve, il riassunto del giorno: parlano Kovacevic e Di Livio

In attesa della sosta Nazionale, si parla di Juve . A farlo è stato l'ex bianconero Kovacevic : "Con Chiesa-Vlahovic può fare 25 gol, ma come mi piace Iling-Junior... non metterei sullo stesso piano la Lazio e la Juve. Almeno a livello di uomini. Non nascondiamoci, senza infortuni i bianconeri sono da Scudetto.

Soprattutto ora che Vlahovic e Chiesa girano a mille. Eppure c'è chi ha ancora dubbi sulla coppia... si conoscono dai tempi di Firenze, l'intesa c'è e mi stanno piacendo come duo. E poi con la rosa della Juve si può giocare anche a tre in attacco. L'importante è averli e farli giocare certi talenti; il dove conta di meno".

Anche Di Livio ha detto la sua: "Un allenatore della Juventus non può mai dire che la sua squadra non lotterà per lo Scudetto, non se lo può permettere assolutamente, infatti secondo me Allegri ha ricevuto anche diverse critiche da parte di molti tifosi. La Juve è una buona squadra, giocando una partita a settimana, a parte la Coppa Italia, potrà preparare meglio le gare".