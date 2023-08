Juve, il riassunto della giornata: parlano Kaio Jorge e Soulè

Dalle dichiarazioni di Kaio Jorge sul futuro alle parole di Soulè sulla nuova esperienza: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

Per la Juventus, in questi ultimi giorni di calciomercato, ci saranno diverse uscite. Proprio Kaio Jorge e Soulè, sono passati in prestito al Frosinone, ed hanno parlato in conferenza. Ecco le parole del brasiliano: "Sono molto contento di essere qui. È una grande sfida per me. Ho saputo dell’interesse del Frosinone dopo l’amichevole dell’Under 23. Ho parlato velocemente con il presidente e sono qui, sono contento perché voglio aiutare i miei compagni. Appena arrivato alla Juve mi sono infortunato ma ora sono pronto per giocare. So le capacità che ho dentro. Penso di fare una buona stagione e voglio dimostrare il mio valore al Frosinone e alla Juve".

Di seguito le parole dell'argentino: "Ho aspettato fino all’ultimo di parlare col mister per partire. Mi ha convinto il progetto sportivo, avevo l’offerta da tempo e l’avevo già accettata perché mister e direttore mi avevano convinto subito dal punto di vista sportivo. Prima di scegliere la squadra mi ha convinto il progetto, il poter giocare. Alla Juve ho giocato poco, quest’anno per me volevo l'opportunità di giocare e dimostrare. Non sarà facile ma faremo di tutto per la salvezza.

Credo che sarà una stagione dura. Parlando con Enzo Barrenechea e Kaio prima di venire sapevamo che sarebbe stata dura. Io sono per fare gruppo, è un lato che ho di famiglia. Enzo mi ha anticipato che qui è come una famiglia. Faremo di tutto per prendere più punti possibili e conquistare la salvezza. Se ho parlato di Frosinone con Gatti? Ho chiesto a Gatti della società e della squadra. Mi ha suggerito di venire qui perché si sta bene e i tifosi sono fantastici".

