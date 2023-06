Juve, il riassunto del giorno: novità in entrata e in uscita

Tra le principali novità della giornata in casa Juve c'è il capitolo esterni. Per quanto riguarda l'asse Torino-Madrid per la fascia destra si pensa non solo a Lucas Vazquez ma anche all'ex Fiorentina Odriozola. Si valuta pure Emil Holm dello Spezia, anche se c'è l'interesse dell'Atalanta. Nei giorni scorsi è scattata l'opzione per la conferma di Alex Sandro, ma la Juve cerca un'offerta per il brasiliano. Incerto anche il futuro del giovane Samuel Iling jr che piace in Premier League, ma non è escluso che possa anche rientrare tra le possibili contropartite per Davide Frattesi nell'affare con il Sassuolo (anche se per ora l'Inter sembra in pole per il centrocampista neroverde).