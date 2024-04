Juve, il riassunto del giorno: infortunio per Kean, Allegri in bilico

Il riassunto con tutte le notizie di giornata della Juve di lunedì 15 gennaio 2024: infortunio per Kean, Allegri in bilico

Lunedì 15 gennaio 2024 è ormai quasi giunto al termine: andiamo alla scoperta delle principali notizie di oggi sui bianconeri. Dopo il pareggio nel derby contro il Torino la squadra di Allegri è tornata ad allenarsi: Kean ha subito un leggero infortunio al ginocchio, Milik ha lavorato a parte mentre Szczesny dopo l'operazione al naso è rimasto a riposo. Sul fronte mercato, invece, la posizione di Allegri resta in bilico: in caso di addio il prescelto sembra essere Thiago Motta, anche se l'ad del Bologna Fenucci non ha escluso che il tecnico italo-brasiliano possa rimanere in rossoblù. Per quanto riguarda i giocatori, invece, si lavora per il rinnovo di Yildiz.