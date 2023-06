Juve, il riassunto del giorno: Allegri in stand-by e sul mercato…

Mancano quasi due settimane all'apertura ufficiale del calciomercato estivo e già si preannuncia un'estate davvero calda. In casa Juve, per fare cassa bisognerà partire da qualche cessione di rilievo come l'addio di Dusan Vlahovic (infortunatosi nelle ore scorse). Il ds bianconero in queste ore è volato a Londra: oltre al Bayern Monaco sul serbo ci sarebbe anche il Chelsea. Serviranno almeno 70 milioni di euro per lasciarlo partire e al momento nessun club ha proposto cifre di questo tipo. Ma tra i nomi in uscita c'è anche quello di Dejan Kulusevski. Durante la sua trasferta londinese, Manna avrebbe incontrato anche il Tottenham per trattare. Ma gli Spurs non sarebbero in grado di investire i 35 milioni di euro previsti per il riscatto e per questo chiedono uno sconto.