Juve, il riassunto della giornata: bianconeri concentrati sul Siviglia

Le news di giornata della Juventus riguardano la preparazione in vista del match di stasera valido per la semifinale di andata di EL

Per quanto riguarda il match di stasera - in attesa delle formazioni ufficiali- ci sarà Szczesny tra i pali: a completare il reparto difensivo ci saranno Cuadrado, Bonucci, Danilo e Alex Sandro (out Bremer). Centrocampo affidato a Fagioli, Locatelli e Rabiot . Allegri potrebbe optare per il tridente offensivo composto da Di Maria, Vlahovic (in vantaggio su Milik) e uno tra Kostic e Chiesa.

Queste invece la probabili scelte del tecnico spagnolo che dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1. Ci saranno Navas, Baldé, Gudelj, Acuna a protezione di Bono in porta. Al centro del campo Rakitic e Fernando, con Ocampos, Torres e Lamela a sostegno di En-Nesyri unica punta. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport 1, 252 e 4K e in chiaro su Rai 1 oltre che in streaming su Now, Sky Go Rai Play.