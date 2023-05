Juve, il riassunto della giornata: testa alla Cremonese con un occhio all’EL

Dalla sfida di Serie A contro la Cremonese fino all'Europa League e alle voci di mercato: il riassunto della giornata della Juve

redazionejuvenews

È stata un'altra giornata ricca di emozioni in casa Juve, che domani si prepara a sfidare la Cremonese. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà una partita molto importante in ottica Serie A, ma è inevitabile pensare anche all'Europa League. In conferenza stampa, però, l'allenatore bianconero ha rassicurato: "Siamo secondi in classifica e dobbiamo provare a continuare così. La partita più importante è la prossima". Nonostante tutto, però, è inevitabile un po' di turnover, con Perin si prepara a scendere in campo dal primo minuto e con Di Maria e Vlahovic che potrebbero cominciare dalla panchina.

Ma la sfida di Europa League non preoccupa solo la Juve ma anche il Siviglia. Per il tecnico della squadra spagnola arrivano però buone notizie: "Ocampos ha un problemino, domani non ci sarà ma lo recupereremo. Penso che Lamela stia bene. Corona? Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe", ha detto in conferenza stampa il tecnico del Siviglia Mendilibar.

Con la stagione che volge lentamente al termine aumentano anche le voci di mercato. I bianconeri cominciano già a pensare alla prossima annata e secondo i media spagnoli per l'attacco avrebbero messo gli occhi su Pulisic, in uscita dal Chelsea. Sempre in Inghilterra, la Juve osserva da vicino il Tottenham: Kulusevski verrà riscattato o tornerà a Torino?