Juve, il riassunto del giorno: parlano Galeone e Marotta

Per la Juvesono giorni di attesa in vista della prossima gara, tra due settimane. Ecco le parole di Galeone su Allegri: "Di positivo c’è che la Juventus non ha subito gol ed è la prima volta dal pareggio con l’Empoli di fine gennaio. È una buona cosa e Max dovrà ripartire da questo aspetto per conquistare quegli 11-12 punti che gli mancano per assicurarsi aritmeticamente la qualificazione in Champions. Per 21 giornate, fino all’Empoli, la Juventus è andata meglio del previsto. Ma nelle ultime 8 partite il ritmo è da zona retrocessione e il rischio è quello di rovinare quanto di buono è stato fatto nella prima parte.