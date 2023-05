Juve, il riassunto della giornata: bianconeri tra sentenze ed Europa League

Proprio sul fronte continentale, è giorno di vigilia, e Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida con il Siviglia : "E' una semifinale di Europa League contro una società esperta e che è abituata a vincere queste partite. Domani servirà una bella partita. Non so cosa succederà ma ormai noi ci siamo abituati, non ci sposta più niente. E' tutto l'anno che la gente parla, noi ne siamo usciti fortificati. Noi pensiamo alle quattro partite di Serie A e alle due di Europa League: puntiamo a fare il massimo sul campo. Il resto si vedrà".

Anche Angel Di Maria ha detto la sua in conferenza stampa: "Allegri? Ho avuto grandi allenatori, e lui è uno di questi. E' eccezionale e ci fa lavorare molto, anche se in modo in po' diverso. Ci ho messo un po' ad abituarmi ma ora sono in forma e credo di averlo dimostrato. EL? E' una competizione che ho giocato solo una volta con il Benfica ed è un trofeo che mi manca in bacheca. Sono concentrato al 100% per vincere. Molti mi dicono che non è un trofeo importante ma io spero davvero di poterlo conquistare".