Juve, il riassunto del giorno: parlano Di Livio e Sekulov

La Juventus, dopo le ultime gare negative, si sta allenando per la prossima sfida. Di Livio, ex bianconero, ha detto la sua: "Non so quel che succederà il prossimo anno, se Allegri resterà o meno in panchina, ma è chiaro che Thiago Motta è in possesso di una buona mentalità. E' un allenatore che sta facendo bene, per me merita assolutamente l'accostamento alla Juve. Poi i bianconeri stanno lanciando diversi giovani, per cui dovremo capire bene che cosa vorrà fare Giuntoli".