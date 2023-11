Juve, il riassunto del giorno: parlano Del Piero e Zazzaroni

Per la Juventusè il giorno dopo la sfida con l'Inter. Ha parlato del match Del Piero: "Non ci si poteva aspettare più di quel che si è visto per quelle che sono state le forze in campo. Il primo tempo è stato molto intenso a livello fisico, poi andando avanti non credo andasse bene il pareggio a tutte e due. Andava più bene all’Inter. L’Inter ha dato la sensazione che potesse fare qualcosa in più, la Juve no. Hanno dimostrato di essere squadre solide che possono lottare per lo scudetto".