Juve, il riassunto del giorno: dall’addio di Cuadrado alle parole di Danilo

Anche Daniloha detto la sua in un'intervista ad un evento: "Io a scuola ero veramente bravo, perché ho sempre riconosciuto l’importanza dello studio e poi anche perchè avevo sempre la mia mamma addosso che spingeva a farmi studiare perché ne conosceva l’importanza. Per noi ora è sempre un motivo di orgoglio vedere quelli bravi in campo ma io penso che alla fine sono le caratteristiche umane a fare la differenza. Andare bene a scuola, avere empatia verso i compagni, saper avere pensieri giusti, con educazione, è la cosa principale per diventare una persona di spessore, portandoti a conquistare le cose importanti nella vita. Andrò a casa a riposare un po’, sicuramente passerò a fare una visita ai bambini in accademia per chiacchierare e giocare un po’ con loro. Per loro è un momento importante, ma anche per me: imparo tanto e mi da tanto ossigeno per andare avanti, vedendo nei loro occhi la voglia di andare oltre, come tutti i bambini".