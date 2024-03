Juve, il riassunto del giorno: parlano Cambiaso e Danilo

Per la Juve sono giorni di attesa, in vista della partita con l'Atalanta. Cambiaso , calciatore dei bianconeri, ha detto la sua: "Mi sento un giocatore di fascia, dove forse ho attitudini non frequenti, come quella di accentrarmi, di venire dentro il campo.

Non so se sia più destro o sinistro, ne abbiamo parlato con il mister senza concludere; vado bene, sembra, da tutte e due le parti. Uno dei miei idoli calcistici è Cancelo, che gioca sui due lati. L’altro è Dybala, fenomeno assoluto. Da ragazzo era Milito, noi siamo una famiglia genoana".

Anche Danilo ha parlato: "La serie di risultati ottenuti di recente non è stata quella che ci aspettavamo e ne siamo tutti consapevoli. L’unica strada da percorrere è quella di raccogliere le forze, dentro e fuori dal campo, soprattutto per le prossime due partite in casa, vicino alla nostra gente, per guadagnare punti importanti per il proseguo della stagione".