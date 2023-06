La Juventus , in attesa dei primi colpi di calciomercato, cerca di risolvere le grane interne alla squadra. Una di questa riguarda Chiesa , che non sarebbe contentissimo di rimanere in bianconero. A chiarire il tutto ci ha pensato l'agente dell'ex Fiorentina, Fali Ramadani : "In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC. Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni".

Anche la leggenda del calcio Zidaneha parlato dei prossimi passi nella carriera da allenatore: "Spero solo di tornare ad allenare presto. Mi manca l’adrenalina? Certo. Ne ho bisogno. Non l’ho avuta per forse due anni, ma arriverà. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Quando sei appassionato, la passione rimane intatta. Ci sono momenti in cui sei più rilassato. Ne ho bisogno anch’io. Lavorare di nuovo in Francia? Sì, niente dovrebbe essere proibito. Devi sentire le cose, volerle. So cosa voglio oggi oggi e cosa non voglio. Mi dico solo: se c’è questa pausa, deve esserci, devi accettare quello che arriva e vedremo più tardi.