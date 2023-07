Juve, il riassunto del giorno: parlano Bozzo e Ceccarini

La Juventus, in attesa dell'inizio del campionato, si concentra sui prossimi colpi sul mercato. A parlare delle operazioni in entrata ci ha pensato il giornalista Ceccarini: "Tra Lukaku e l’Inter adesso è rottura totale, le strade si divideranno. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Chelsea per 35 milioni di euro, il club nerazzurro ha cercato di chiudere la partita anche con il giocatore, che però nelle ultime ore ha preso tempo. Con molta amarezza da parte dell’Inter, che già non aveva gradito i contatti del suo agente prima con il Milan e poi in maniera indiretta con la Juventus. Resta da capire quale sarà la destinazione finale di Lukaku.