Juve, il riassunto del giorno: parlano Caruso e Ceccarini

Per la Juvesono giorni di riposo, in vista della prossima partita in campionato. Per quanto riguarda il calciomercato, ha detto la sua Ceccarini: "Il Milan si prepara alla prossima stagione con le idee molto chiare. Il mercato si concentrerà soprattutto in due settori: attacco e difesa. È chiaro che il grande obiettivo resta la punta centrale. Zirkzee è il primo della lista e il club rossonero si sta muovendo per cercare di guadagnare terreno su una concorrenza molto agguerrita. Soprattutto in Italia dove l’avversaria principale è senza dubbio la Juventus". Anche Arianna Caruso ha parlato dopo il rinnovo: "Sono felice, onorata. Firmo un contratto fino al 2026 con questa maglia, per me è un motivo d’orgoglio, qualcosa che non avrei mai creduto possibile, sono contenta di quello che ho fatto, e non vedo l’ora di continuare a scrivere pagine di successo insieme. Quali parole mi vengono in mente pensando alla mia avventura bianconera? Passione, perché questo è la Juventus; poi, direi, allo stesso tempo, sogno: non avrei mai pensato di vestire questa maglia, era qualcosa di impossibile. E infine difficoltà, perché all’inizio è stato difficile: ero giovane, ho lasciato casa, scuola e quello che avevo a Roma".