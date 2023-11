Juve, il riassunto del giorno: parlano Capello e Sacchi

Per la Juventussono giorni in attesa, in vista della prossima partita con il Monza. Ha invece parlato del match con l'Inter l'ex allenatore Sacchi: "Non ho visto una partita, né da una parte e né dall’altra. Oggi abbiamo rivoluzionato il calcio rispetto a coloro che lo avevano pensato, come un calcio offensivo e propositivo. Invece adesso lo interpretiamo come uno sport individuale e difensivo. Abbiamo dato spazio al tattico e non allo stratega".