Juve, il riassunto del giorno: parlano Quagliarella e Cambiaso

Per la Juve sono giorni di attesa in vista della partita con il Napoli . Ecco, a questo proposito, le parole di Cambiaso : "Il gol con il Verona? Io volevo chiudere sul secondo palo sul crosso di Gatti. Dalla mia prospettiva ho visto dentro la palla sul colpo di testa di Milik. Poi mi sono trovato la palla lì e l’ho messa dentro. Differenze Verona-Monza? Sono state vittorie importanti, però penso che la fortuna aiuta gli audaci. Questi punti pesano tantissimo, sono entrambe vittorie che siamo andati a cercare".

Anche Quagliarella ha detto la sua: "Rabiot? Sta trascinando la Juventus e quando riparte di forza, ci crede, è consapevole ed è fondamentale. Ha fiducia, si senta a casa, i compagni, la società e i tifosi hanno fiducia in lui e questo emerge poi in campo. Ha ritrovato la consapevolezza di stare lì, sanno che fare gol alla Juventus è diventato difficile e sa che davanti qualcuno fa gol.

Difficilmente vincerà 3 o 4-0 quindi sta lì e di solito vince chi ha la migliore difesa. La Juventus rispetta tutti gli avversari che ha di fronte e sa che in un modo o nell'altro un gol te lo può fare, non fa calcio champagne. Poi va dato merito anche al Monza perché la squadra di Palladino è fastidiosa e giocarci contro non è facile".