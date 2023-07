Juve, il riassunto del giorno tra il calendario e le parole di Chiellini

Per la Juventus, oggi è stato un giorno fondamentale per dare il via alla prossima stagione. Infatti, è stato pubblicato il calendario della Serie A 2023-24: "La Serie A 2023/2024 della Juventus inizierà in trasferta, da Udine, esattamente dove si era conclusa quella passata. Si partirà il week-end del 19-20 agosto e i bianconeri - come detto - andranno in scena in Friuli-Venezia Giulia. Nella prima giornata, infatti, affronteranno l'Udinese. L'esordio tra le mura amiche, invece, avverrà nella seconda giornata quando all'Allianz Stadium arriverà il Bologna. Terza, di nuovo in trasferta, contro l'Empoli, mentre alla quarta giornata a Torino arriverà la Lazio (ritorno fissato per la trentesima giornata). Alla quinta si andrà a Reggio Emilia per giocare contro il Sassuolo. Scorrendo il calendario: il Derby della Mole - all'Allianz Stadium - bianconeri e granata lo giocheranno all'ottava giornata (ritorno previsto alla giornata numero trentadue), Milan-Juve sarà alla nona (ritorno alla 34ª), mentre il Derby d’Italia si giocherà alla 13ª, in casa, e alla quarta del girone di ritorno (23ª); Juve-Napoli, invece, si giocherà alla 15ª e in Campania le due squadre si affronteranno alla 27ª giornata. Il nostro campionato si chiuderà in casa contro il Monza nel week-end del 25-26 maggio 2024. Ecco il calendario completo della Juventus!".