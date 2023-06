Juve, il riassunto del giorno: parlano Cabrini e Marchisio

Pogba e Vlahovic? Sono sempre più convinto che se un atleta non sta bene a livello mentale, ne risentono sia le prestazioni che il fisico. A Pogba e alla sua famiglia è successo qualcosa di gravissimo, non mi sorprende che non sia stato al massimo. Ci auguriamo che in estate possa rimettersi a posto fisicamente ma soprattutto di testa, perché sa che deve dare qualcosa in più per questa maglia: è tornato per quello, quest’anno non c’è riuscito e speriamo che sia il prossimo quello in cui possiamo rivederlo a grandissimi livelli. Vlahovic era partito molto bene, poi c’è stata la pubalgia, da cui non è semplice guarire con una struttura fisica così. Ci sono state prestazioni non all’altezza ma è un potenziale campione. Dall’altra parte ci dev’essere anche un allenatore che riesca a migliorarlo, è anche responsabilità di un tecnico e di uno staff farlo rendere al meglio".