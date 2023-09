Juve, il riassunto del giorno: parlano Buffon e Marchisio

Per la Juventus, dopo la vittoria con la Lazio, è tempo da dare un giudizio sui bianconeri. Ci ha pensato l'ex portiere Buffon a dire la sua: "È un periodo nel quale ogni settimana c'è un caso. Non ci sia annoia di certo ma la miglior medicina sono le vittorie come quelle contro la Lazio che allontanano le polemiche. La Juve secondo me già l'anno scorso aveva una squadra per poter competere per lo scudetto, poi ci sono state delle vicissitudini che hanno impedito loro di competere. Questa stagione poi non hanno impegni infrasettimanali.