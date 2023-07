Juve, il riassunto del giorno: parlano Danilo e Bremer

La Juventus, in attesa delle prossime gare, lascia parlare i propri tesserati. Ecco le parole di Bremer: "Ora conosco più la squadra, il gruppo, sono più abituato. L'ultima stagione è stata positiva, certo potevo fare meglio, non è stato facile però sono contento e non riparto da zero: riparto con alle spalle già un po’ d’esperienza, adesso nella nuova stagione spero di fare meglio. Dobbiamo migliorare quanto fatto lo scorso anno, arrivare in zona Champions... e quindi partire dal terzo posto in su, il primo e il secondo posto. In chiave scudetto può aiutare: due anni fa con il Toro giocavamo una volta alla settimana e c’era più tempo per allenarsi.