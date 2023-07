Juve, il riassunto del giorno: parlano Barzagli e Ceccarini

La Juventus, in attesa dei prossimi acquisti, è concentrata sul ricercare gli obiettivi giusti per rinforzare la squadra. Di questo ne ha parlato Barzagli: "Che Adrien fosse un giocatore diverso e con qualità speciali si era notato fin dal primo allenamento con noi, nel 2019, quando arrivò alla Juve e io lavoravo nello staff bianconero di Sarri. Abbiamo sempre considerato Adrien fortissimo. E non solo noi: parliamo di un centrocampista lanciato giovanissimo da Ancelotti, schierato sempre da Blanc ed Emery al Psg e da Sarri, Pirlo e Allegri alla Juventus. Semplicemente Rabiot aveva soltanto bisogno di trovare continuità. Nell’ultima stagione l’ha trovata ed è esploso del tutto, anche in zona gol. Sinceramente pensavo che non avrebbe accettato. Significa che si trova bene alla Juventus. La sua conferma, anche se soltanto per un anno, è un grande colpo e di questi tempi vale come un acquisto top. Offerte per Allegri? Si sentono offerte allucinanti e non so quanto possano far bene al calcio.