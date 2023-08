Juve, il riassunto della giornata: parlano Pirlo e Cobolli Gigli

Dalle dichiarazioni di Pirlo su Bonucci alle parole di Cobolli Gigli sul calciomercato: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

La Juventus è ancora immersa nel calciomercato, con l'obiettivo di trovare i profili giusti per completare la squadra. Ha parlato di questo ed altro l'ex presidente Cobolli Gigli: "Nel calcio non si finisce mai di stupire, Carnevali è un ottimo professionista e potrebbe essere una tattica per alzare il prezzo di Berardi. Si credo oggi più che mai che sia un bene anche perché per il poco che ho potuto vedere in campo mi ha dato molte più soddisfazioni del gioco visto lo scorso anno. Ho visto alcuni giocatori in ottima forma come Chiesa e Vlahovic.

Io sono sempre stato critico sulla gestione del signor Agnelli devo dare atto che con il settore giovanile ha fatto cose buone ci sono giovani che saranno un patrimonio importante per il club. Se è un vantaggio lo vedremo. Tecnicamente cambia il modo di giocare e preparare le partite. D'altra parte non giocare la Champions porta amarezza, è dal 2010 che partecipo a quella competizione. Non so se sia un vantaggio ma non è una bella cosa, anche perchè l'avevamo conquistata sul campo. Dovremo essere bravi a trasformare l'amarezza in rabbia per giocarla l'anno prossimo".

Anche l'ex tecnico Pirloha parlato dei bianconeri: "Mi è dispiaciuto perché è stato un mio compagno, sono stato anche suo allenatore e so quanto ci tiene a giocare nella Juve. Sono sorpreso da questa cosa, ma credo ci fossero delle cose già tra di loro, magari si erano già parlati a fine stagione ma non posso saperlo. Mi dispiace per lui, ma poi le decisioni le prende la società".