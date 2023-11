Juve, il riassunto del giorno: parlano Barzagli e Conte

Dalle parole di Barzagli sulla partita con l'Inter alle dichiarazioni di Conte sul ritorno a Torino: tutte le notizie sulla Juve.

Per la Juventussono giorni di fermento, in vista del match con l'Inter. Proprio di questo ha parlato l'ex bianconeroBarzagli: "Siamo a un terzo del campionato, tuttavia la classifica dice che Juventus e Inter sono le più continue: lotteranno fino alla fine per vincere. Nonostante sia presto, uno scontro diretto è sempre uno scontro diretto: portare a casa i tre punti porterebbe tantissimo dal punto di vista psicologico.

L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa, crea molto e difende in modo attento e organizzato. La Juventus la conosciamo: la fase difensiva è la sua forza, anche se davanti ha giocatori imprevedibili e in grado di decidere le partite. Sono curioso di vedere i primi 10 minuti: da parte dell’una e dell’altra non deve esserci la fretta di segnare, rischiando di sbilanciarsi. Penso che i nerazzurri avranno l’atteggiamento di sempre, senza snaturarsi. La Juve potrebbe attendere, provando ad azzannare l’avversario nel momento in cui si scoprirà”.

Anche Conteha detto la sua: "I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze. Dovesse capitare qualcosa di importante, che mi dà le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare. Ero un calciatore bravo, mi do un 8, e lo sono diventato grazie al lavoro, alla perseveranza e alla resilienza, alla voglia di migliorarmi sempre".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.