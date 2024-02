Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Sacchi

Per la Juveè giorno di vigilia, in vista della partita con l'Udinese. Ecco le parole di Allegri in conferenza: "Innanzitutto vediamo di finire nel migliore dei modi questa stagione. Ho ancora un anno di contratto. Gli allenatori dipendono molto dal risultato. Per questo traguardo sono molto soddisfatto, soprattutto perché domani raggiungo Marcello Lippi che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus. A lui sono legato anche a livello affettivo perché è una persona straordinaria. Per il resto conta solo la partita e questo dato passa in secondo piano".