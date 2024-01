Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Locatelli

Per la Juve è giorno di vigilia. Come di consueto, ha parlato Allegriin conferenza: "Siamo cresciuti in consapevolezza e nei singoli a livello tecnico e fisico. Bisogna comunque andare con i piedi di piombo, il calcio vive su sottigliezze ed è un attimo scivolare. Dobbiamo mantenere tutto l'entusiasmo che abbiamo, ma senza euforia che porta a sbagliare. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani".